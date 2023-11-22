Al Arabiya: Израилю передали список заложников, которых освободит ХАМАС

Посредники передали Израилю список заложников, которых освободит палестинская радикальная группировка ХАМАС, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук рассказал, что большинство из 50 заложников, которые будут освобождены, являются иностранцами.

В беседе с агентством Reuters палестинский чиновник рассказал, что ХАМАС и Израиль обменяют заложников на заключенных в этом месяце еще раз. В результате двух соглашений отпустят 100 человек из около 240 заложников ХАМАС в секторе Газа. В свою очередь Израиль освободит 300 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах