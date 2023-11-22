Путин назвал святой обязанностью России помощь людям в Газе

Путин заявил, что помощь людям в Газе является святой обязанностью России

Президент Владимир Путин назвал святой обязанностью России помощь людям, которые страдают из-за конфликта в секторе Газа. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Это очень важная, гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность помочь — тем более нашим гражданам», — заявил Путин на совещании с правительством.

Ранее Путин поддержал резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа. Он отметил, что гуманитарные паузы необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения из сектора Газа.

21 ноября самолет МЧС России доставил еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в Газу. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.