Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 22 ноября 2023Мир

Путин назвал святой обязанностью России помощь людям в Газе

Путин заявил, что помощь людям в Газе является святой обязанностью России
СюжетНаселение России:

Фото: Bassam Masoud / Reuters

Президент Владимир Путин назвал святой обязанностью России помощь людям, которые страдают из-за конфликта в секторе Газа. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Это очень важная, гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность помочь — тем более нашим гражданам», — заявил Путин на совещании с правительством.

Ранее Путин поддержал резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа. Он отметил, что гуманитарные паузы необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения из сектора Газа.

21 ноября самолет МЧС России доставил еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в Газу. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене. Он воевал на стороне Украины

      Эрдоган рассказал о планах привлечь Запад на сторону Палестины

      В Госдуме отреагировали на идею Бастрыкина прописать госидеологию в Конституции

      Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Раскрыт способ вернуть все деньги за лекарства

      Китай понадеялся на усиление координации с Россией в БРИКС, ШОС и G20

      Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

      Стоимость электроэнергии в Европе рухнула

      В России назвали адекватными мировые цены на нефть

      Стало известно о новых подлодках ВМФ России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости