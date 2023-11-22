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22:02, 22 ноября 2023Россия

Пять типографий норвежского холдинга Amedia передали в управление России

Путин передал правительству Москвы пять типографий норвежского холдинга Amedia

Фото: Stringer / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять типографий «Прайм Принт», которые ранее принадлежали норвежскому холдингу Amedia, были переданы во временное управление правительству Москвы. Документ опубликован 22 ноября на официальном портале правовых актов.

До этого с 18 сентября по указу президента доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм Принт», расположенных в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске были переданы Росимуществу.

Возможность введения временного управления над активами лиц из так называемых «недружественных» стран предусмотрена в России с конца апреля 2023 года. В Кремле подобную меру назвали ответом на «противоречащие международному праву» действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан.

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      Александра Синицына
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