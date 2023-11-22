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16:27, 22 ноября 2023Культура

Раскрыта сумма штрафа за пьяный дебош звезды фильма «Домовой»

Устроивший пьяный дебош актер Сергей Чирков заплатит две тысячи рублей

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российский актер и звезда фильма «Домовой» Сергей Чирков, который устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц», заплатит два штрафа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Актеру назначили наказание за курение в неположенном месте и за мелкое хулиганство, всего Чирков должен будет заплатить 2000 рублей.

До этого звезда «Домового» раскаялся в содеянном. «Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за свое поведение, места себе не нахожу. Всегда ваш, Домовой», — сказал актер, попросив не судить его строго, так как он и так «съел себя весь».

Ранее стало известно, что Сергей Чирков, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно оскорблял участников конкурса, лежал на полу сцены, курил на площадке, а также угрожал снимавшим его на телефон людям.

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      Варвара Кошечкина
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