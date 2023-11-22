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16:30, 22 ноября 2023Забота о себе

Врач назвал неочевидные последствия чрезмерного употребления алкоголя

Хирург Умнов предупредил о снижении репродуктивной функции из-за алкоголя

Фото: Karl-Heinz Spremberg / Globallookpress.com

Хирург Александр Умнов предупредил, что пристрастие к крепким спиртным напиткам не только вызывает цирроз печени и сбои в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), но и негативно воздействует на другие органы человеческого тела. О неочевидных последствиях чрезмерного употребления алкоголя он рассказал в беседе с Life.ru.

Умнов отметил, что пристрастие к спиртному плохо сказывается на работе сердечной мышцы, что со временем увеличивает риск развития сердечной недостаточности. Кроме того, по словам врача, у любителей выпить часто ухудшается кровоснабжение органов из-за образования атеросклеротических бляшек.

Еще одним неочевидным последствием алкоголизма Умнов назвал снижение функции репродуктивной системы. Специалист объяснил, что это происходит из-за изменения гормонального фона, когда у мужчин повышается уровень женского гормона эстрогена, а у женщин мужского — андрогена. «Нарушается синтез коллагена, поэтому человек стареет быстрее. Также развиваются психические заболевания и энцефалопатия», — предупредил врач.

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Умнов подчеркнул, что этанол разрушает организм постепенно, вызывая такие заболевания как эзофагит, гастрит, язва желудка и острый панкреатит. Со временем, говорит врач, могут развиться хронические поражения внутренних органов, такие как панкреонекроз и токсический гепатит, перерастающий в цирроз печени.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.

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      Екатерина Улитина
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