Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Девочка задала вопрос учителю биологии и узнала многолетнюю тайну родителей

Фото: Julia Symmes Cobb / Reuters

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее внучка задала вопрос учителю биологии и узнала многолетнюю тайну родителей. Преподаватель объяснил девочке, что ее внешние отличия от родных братьев и сестер невозможны с точки зрения биологии, после чего она сделала ДНК-тест и узнала, что ее воспитывала не родная мать.

Автор поста написала, что ее 15-летняя внучка Линдси всегда отличались от своих родных братьев и сестер. «У нее светлые волнистые волосы, в то время как у всех остальных — темные волосы», — отметила женщина. При этом она добавила, что, когда девочка решила пройти ДНК-тест, родители запретили ей это делать.

После этого Линдси спросила у учителя биологии, может ли она так сильно отличаться от своих родных братьев и сестер.

Материалы по теме:
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса» Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса»Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
16 августа 2022
«Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
«Я готов был отдать все деньги»В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
17 ноября 2020

«Преподаватель сказала, что некоторые ее черты нельзя объяснить с точки зрения биологии, после чего Линдси попросила меня купить ей ДНК-тест», — написала женщина. В итоге выяснилось, что девочку воспитывала не родная мать. «Линдси — дочь моего сына и другой женщины. Ее биологическая мать бросила ее», — объяснила автор поста. Героиня истории добавила, что не знала об этом секрете, потому что ее сын и его жена жили на другом конце страны, когда родилась Линдси. Бабушка впервые увидела ее только спустя шесть месяцев после появления на свет.

Женщина добавила, что Линдси злится на родителей за то, что они лгали ей всю ее жизнь. «А сын и сноха отказываются общаться со мной», — пожаловалась она.

В комментариях под постом пользователи осудили поступок родителей девочки. По мнению большинства комментаторов, автор истории не виновата в том, что помогла внучке, так как девочка сама обо всем догадывалась.

Ранее 29-летняя пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду об отце.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Крупнейший дипломатический прорыв» ХАМАС подтвердило сделку с Израилем по освобождению заложников

      Эрдоган призвал страны мира с «сильными карманами» помочь Газе

      Путин поддержал резолюцию о гуманитарных паузах в Газе

      В Севастополе приостановили движение морского транспорта

      Россиянам рассказали о мерах поддержки семей с детьми

      Девочка задала вопрос учителю биологии и узнала многолетнюю тайну родителей

      В российском университете объяснили сбор электронных сигарет студентами для СВО

      Стало известно о любви украинца Усика к российскому занятию

      Катар обозначил сроки объявления о старте гуманитарной паузы в секторе Газа

      В Госдуме отреагировали на публикацию ЕП карты с Крымом в составе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости