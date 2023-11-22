Девочка задала вопрос учителю биологии и узнала многолетнюю тайну родителей

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее внучка задала вопрос учителю биологии и узнала многолетнюю тайну родителей. Преподаватель объяснил девочке, что ее внешние отличия от родных братьев и сестер невозможны с точки зрения биологии, после чего она сделала ДНК-тест и узнала, что ее воспитывала не родная мать.

Автор поста написала, что ее 15-летняя внучка Линдси всегда отличались от своих родных братьев и сестер. «У нее светлые волнистые волосы, в то время как у всех остальных — темные волосы», — отметила женщина. При этом она добавила, что, когда девочка решила пройти ДНК-тест, родители запретили ей это делать.

После этого Линдси спросила у учителя биологии, может ли она так сильно отличаться от своих родных братьев и сестер.

«Преподаватель сказала, что некоторые ее черты нельзя объяснить с точки зрения биологии, после чего Линдси попросила меня купить ей ДНК-тест», — написала женщина. В итоге выяснилось, что девочку воспитывала не родная мать. «Линдси — дочь моего сына и другой женщины. Ее биологическая мать бросила ее», — объяснила автор поста. Героиня истории добавила, что не знала об этом секрете, потому что ее сын и его жена жили на другом конце страны, когда родилась Линдси. Бабушка впервые увидела ее только спустя шесть месяцев после появления на свет.

Женщина добавила, что Линдси злится на родителей за то, что они лгали ей всю ее жизнь. «А сын и сноха отказываются общаться со мной», — пожаловалась она.

В комментариях под постом пользователи осудили поступок родителей девочки. По мнению большинства комментаторов, автор истории не виновата в том, что помогла внучке, так как девочка сама обо всем догадывалась.

Ранее 29-летняя пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду об отце.