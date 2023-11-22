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11:51, 22 ноября 2023Экономика

Три крупнейших банка Израиля приняли меры в отношении активов россиян

Финансист Марк Ойгман: три крупнейших банка Израиля сегрегировали активы россиян

Фото: Roman Yanushevsky / Shutterstock / Fotodom

Сегрегацию активов россиян в Израиле уже провели ключевые банки страны: «Дисконт», «Апоалим» и «Леуми». Организации приняли меры по требованию одной из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear. Об этом сообщил Forbes основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

По его словам, для большинства клиентов банков процедура прошла безболезненно, поскольку их предупредили заранее. У них было время продать ценные бумаги. Причем граждане из России пока могут открывать в израильских банках счета, в том числе брокерские, и торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется за пределами Евросоюза.

Россияне, как правило, открывали счета в пяти кредитных организациях страны, отметил финансист. Однако информации о планах оставшихся двух банков пока нет.

Ойгман первым обратил внимание на то, что крупные израильские банки начали сегрегировать (обособлять) счета россиян по требованию Euroclear. Кредитные организации с 13 ноября стали массово блокировать брокерские счета россиян, даже если у них есть израильский паспорт. После «обособления» активы переводятся на отдельный счет, с которого в худшем случае бумаги нельзя будет продать. С таких счетов также нельзя выводить денежные средства, но можно выводить купоны, если объем операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счет, рассказывал адвокат Эли Гервиц.

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      Мария Грушко
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