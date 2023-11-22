Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 22 ноября 2023Мир

Шеф Пентагона рассказал о финансовой помощи Украине

Пентагон: контактная группа выделила Украине более $80 млрд с начала конфликта

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Контактная группа выделила Украине более 80 миллиардов долларов с начала конфликта. О финансовой помощи Киеву рассказал шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Я горжусь, что эта историческая контактная группа выделила Украине более 80 миллиардов долларов оборонной помощи», — заявил он.

Ранее министр обороны США объявил о новой военной помощи Украине. По его словам, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области. Пострадали десятки человек

      Полоскание соленой водой предотвратило тяжелый COVID

      Костомаров сыграл в теннис с протезом руки

      Супруги отправились в отпуск мечты в годовщину свадьбы и чудом выжили в аварии

      Сериал «Черное зеркало» продлили еще на один сезон

      Россиянкам рассказали о правилах ухода за кожей зимой

      Литва поставила Киеву патроны и военное снаряжение

      В Мексике оценили возможность проведения матча со сборной России по футболу

      Российский стилист назвал популярными шубы из натурального меха

      В Подмосковье закрасили «Родину-мать»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости