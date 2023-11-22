Шеф Пентагона рассказал о финансовой помощи Украине

Пентагон: контактная группа выделила Украине более $80 млрд с начала конфликта

Контактная группа выделила Украине более 80 миллиардов долларов с начала конфликта. О финансовой помощи Киеву рассказал шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Я горжусь, что эта историческая контактная группа выделила Украине более 80 миллиардов долларов оборонной помощи», — заявил он.

Ранее министр обороны США объявил о новой военной помощи Украине. По его словам, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии, а также средства противовоздушной обороны.