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21:04, 22 ноября 2023Мир

Шольц призвал Путина на саммите G20 положить конец конфликту на Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что призвал Путина прекратить конфликт на Украине
СюжетСаммит G20
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита «Большой двадцатки» (G20) призвал президента России Владимира Путина положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц отметил, что Путин впервые с начала специальной военной операции принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. «Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с ее территории», — уточнил он.

По мнению немецкого лидера, достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине на основе принципов Устава ООН является важной целью.

Ранее Путин выступил на международном форуме G20. Президент России особо подчеркнул необходимость поиска путей для скорейшего прекращения украинской трагедии, отметив, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

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