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08:37, 22 ноября 2023Мир

США нанесли серию ударов по объектам в Ираке

Пентагон: военные США нанесли серию ударов по объектам в Ираке

Фото: John Davison / Reuters

Военные США нанесли серию ударов по объектам в Ираке в ответ на атаки Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM), передает Reuters.

«Эти удары стали прямым ответом на нападения Ирана и поддерживаемых Ираном группировок на силы США и коалиции», — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее база в Телль-Бейдаре на северо-востоке Сирии, на которой находятся военные из США, была обстреляна радикальным шиитским движением «Исламское сопротивление Ирака». Радикалы назвали атаку ответом на «преступления, совершаемые Израилем» против людей в секторе Газа при поддержке США.

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      Семен Александров
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