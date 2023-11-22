Пентагон: военные США нанесли серию ударов по объектам в Ираке

Военные США нанесли серию ударов по объектам в Ираке в ответ на атаки Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM), передает Reuters.

«Эти удары стали прямым ответом на нападения Ирана и поддерживаемых Ираном группировок на силы США и коалиции», — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее база в Телль-Бейдаре на северо-востоке Сирии, на которой находятся военные из США, была обстреляна радикальным шиитским движением «Исламское сопротивление Ирака». Радикалы назвали атаку ответом на «преступления, совершаемые Израилем» против людей в секторе Газа при поддержке США.