Бракованная почтовая марка ушла с молотка за два миллиона долларов

Редчайшую марку «Перевернутая Дженни» продали с аукциона за рекордную сумму

Редчайшую почтовую марку продали с аукциона за рекордную сумму — 2 миллиона долларов (176 миллионов рублей). Об этом сообщает NPR.

С молотка ушла одна из «Перевернутых Дженни» — бракованная марка с изображением самолета Curtiss JN-4, выпущенная в США в 1918 году. Из-за типографской ошибки самолет оказался напечатан вверх ногами. В продажу поступили 100 марок с неправильным изображением, и с тех пор за ними охотятся коллекционеры.

Победителем аукциона стал Чарльз Хек — 76-летний филателист из Нью-Йорка, у которого уже есть одна из «Перевернутых Дженни»: он приобрел ее около 20 лет назад за 300 тысяч долларов (26 миллионов рублей).

По словам президента аукционного дома Siegel Auction Galleries Скотта Трепела, новый экземпляр, проданный сейчас, на редкость хорошо сохранился. Судя по всему, прежние владельцы берегли марку от воздействия солнечных лучей, поэтому краска не выцвела, а бумага не изменила цвет.

Трепел утверждает, что неизвестно местонахождение лишь одной из уцелевших «Перевернутых Дженни». Она входила в блок из четырех марок, которые похитили в 1950-е годы. Три марки позднее всплыли на рынке. «Еще одна, верхняя правая, так и не появилась, — рассказывает он. — Но однажды кто-нибудь наверняка попытается ее продать».

В 2005 году одна из «Перевернутых Дженни» ушла с молотка за 525 тысяч долларов США. В том же году за 2,7 миллиона долларов был продан блок из четырех таких марок.

Ранее сообщалось, что в Гонконге воры проникли в квартиру филателиста Фу Чуньсяо и похитили пять ценных марок, в том числе редчайшую почтовую марку 1968 года с картой КНР, группой людей с цитатниками Мао и надписью «Вся страна — красная». В 2018 году одна из них ушла с аукциона за 13,8 миллиона юаней (171 миллион рублей).