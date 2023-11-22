Глава Apple Тим Кук рассказал о своем преемнике

Тим Кук заявил, что готовит несколько людей на пост руководителя Apple

Руководитель компании Apple Тим Кук рассказал, что задумывался о своей отставке. Об этом Кук заявил в интервью подкасту BBC Dua Lipa: At Your Service.

«Мы — компания, которая верит в преемственность. И поэтому у нас очень подробные планы на этот счет», – рассказал предприниматель. Кук отказался называть имена возможных преемников, но признался, что готовит к этой работе нескольких сотрудников.

Также Тим Кук рассказал, что следующим руководителем IT-гиганта должен стать человек, хорошо знакомый со спецификой компании. Предприниматель намекнул, что его преемник работает в корпорации на руководящей должности. «Моя роль — убедиться, что совету директоров будет из кого выбрать на пост главы», — заметил Кук.

В разговоре с ведущим подкаста он заявил, что компания должна быть готова к переменам: «Никогда не знаешь, что тебе ждет завтра». На вопрос, будет ли Кук работать в корпорации в 2050 году, предприниматель ответил, что связывает свою жизнь только с Apple, поэтому останется в ней «какое-то время».

Тим Кук работает в Apple с 1998 года, с 24 августа 2011 года предприниматель возглавляет компанию. Кук оказался преемником основателя Apple Стива Джобса.

В августе 2021 года инсайдер Марк Гурман заявил, что глава Apple Тим Кук останется в руководстве компании как минимум до 2025 года. Возможными преемниками главы корпорации Гурман назвал топ-менеджеров Джеффа Уильямса, Крейга Федериги, Дейдру О'Брайен, Джони Сруджи и Эдди Кью.