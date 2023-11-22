С владельцев Tesla возьмут комиссию за зарядку

Tesla будет брать комиссию за зарядку электрокаров свыше 90 процентов

Компания Tesla внедрила новый вид комиссии, которую будет брать с владельцев электрокаров на своих зарядных станциях. Об этом сообщает издание Mashable.

«Комиссия за суперзарядку» (Supercharger Fees) будет взиматься в случае, если автолюбитель зарядил аккумулятор своего электрокара более чем на 90 процентов. В Tesla заявили, что такая мера позволит снизить очереди на зарядных станциях.

На странице поддержки Tesla уточняется, что комиссия будет начисляться, как только батарея электрокара зарядится свыше 90 процентов. Пользователь получит об этом уведомление в приложении, затем у него будет пять минут, чтобы освободить станцию. В противном случае Tesla возьмет комиссию — один доллар за каждую дополнительную минуту зарядки. Supercharger Fees отличается от комиссии за стоянку, когда владелец машины занимает станцию, но не пользуется ею.

«Этот сбор побуждает водителей получить от станции столько, сколько необходимо для поездки, а не 100 процентов. Мера увеличит доступность Supercharger, чтобы каждый автовладелец имел доступ к станции, когда она ему нужна», — объяснили в Tesla. В настоящий момент компания начала брать комиссию только в США.

В июле компания Tesla разрешила пользователям систем солнечной энергии Powerwall заряжать электромобили. В корпорации отметили, что потребители смогут сэкономить на электроэнергии и снизить углеродный след.