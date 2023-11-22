Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:25, 22 ноября 2023Наука и техника

С владельцев Tesla возьмут комиссию за зарядку

Tesla будет брать комиссию за зарядку электрокаров свыше 90 процентов

Фото: Albert Gea / Reuters

Компания Tesla внедрила новый вид комиссии, которую будет брать с владельцев электрокаров на своих зарядных станциях. Об этом сообщает издание Mashable.

«Комиссия за суперзарядку» (Supercharger Fees) будет взиматься в случае, если автолюбитель зарядил аккумулятор своего электрокара более чем на 90 процентов. В Tesla заявили, что такая мера позволит снизить очереди на зарядных станциях.

На странице поддержки Tesla уточняется, что комиссия будет начисляться, как только батарея электрокара зарядится свыше 90 процентов. Пользователь получит об этом уведомление в приложении, затем у него будет пять минут, чтобы освободить станцию. В противном случае Tesla возьмет комиссию — один доллар за каждую дополнительную минуту зарядки. Supercharger Fees отличается от комиссии за стоянку, когда владелец машины занимает станцию, но не пользуется ею.

«Этот сбор побуждает водителей получить от станции столько, сколько необходимо для поездки, а не 100 процентов. Мера увеличит доступность Supercharger, чтобы каждый автовладелец имел доступ к станции, когда она ему нужна», — объяснили в Tesla. В настоящий момент компания начала брать комиссию только в США.

В июле компания Tesla разрешила пользователям систем солнечной энергии Powerwall заряжать электромобили. В корпорации отметили, что потребители смогут сэкономить на электроэнергии и снизить углеродный след.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области. Пострадали десятки человек

      Костомаров сыграл в теннис с протезом руки

      Супруги отправились в отпуск мечты в годовщину свадьбы и чудом выжили в аварии

      Сериал «Черное зеркало» продлили еще на один сезон

      Россиянкам рассказали о правилах ухода за кожей зимой

      Литва поставила Киеву патроны и военное снаряжение

      В Мексике оценили возможность проведения матча со сборной России по футболу

      Российский стилист назвал популярными шубы из натурального меха

      В Подмосковье закрасили «Родину-мать»

      Путин назвал причины подорожания продуктов в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости