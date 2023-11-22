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17:20, 22 ноября 2023Экономика

Путин назвал причины подорожания продуктов в мире

Путин: всплеск инфляции и рост цен в мире вызваны действиями Запада в экономике
СюжетСаммит G20

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ускорение инфляции и подорожание продуктов в мире вызваны действиями Запада, а не конфликтом на Украине. Такую причину «турбулентности» на мировых рынках в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал (турбулентность в мировой экономике)», — заявил глава государства.

По словам Путина, на мировом рынке происходят процессы кардинальной трансформации, и сложившаяся ситуация требует «коллективных, консенсусных решений», которые отражают мнение большинства международного сообщества, не только развитых, но и развивающихся стран.

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«Появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития. Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты», — заявил он.

Российский президент принимает участие в саммите G20 в онлайн-формате — он стал участником встречи с лидерами западных стран впервые за долгое время. Ранее Путин заявил, что воздержится от поездок на саммит БРИКС и G20, чтобы не «создавать проблемы друзьям», которые их организуют. Главными темами встречи стали ситуация в мировой экономике и финансах, климатическая повестка, проблемы цифровизации и другие вопросы.

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      Вячеслав Агапов
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