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16:20, 22 ноября 2023Из жизни

Удар молнии в гида тургруппы попал на видео

В Бразилии молния ударила в гида тургруппы в национальном парке Тижука

В Бразилии молния ударила в гида, который вел группу по туристической тропе в национальном парке Тижука, штат Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летний Лейлсон де Соуза вел туристов по горной тропе утром в воскресенье, 19 ноября. Через некоторое время тургруппа остановилась отдохнуть на высокой скале. Де Соуза подошел к ее краю и поинтересовался у туристов, хотят ли они продолжать поход во время дождя. Все согласились. Через несколько мгновений в гида ударила молния.

Трагическое происшествие попало на видео, снятое 26-летней участницей восхождения Карллой Аражуо. Она сняла де Соузу на краю скалы, а потом начала делать селфи-видео на фоне пейзажа. В этот момент раздался треск молнии, и женщина вскрикнула.

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На место сразу же прибыли медики, но им не удалось спасти пострадавшего. Отмечается, что де Соуза водил тургруппы в национальном парке Тижука более десяти лет и был опытным альпинистом.

Ранее сообщалось, что в Колумбии молния ударила в женщину из Венесуэлы, которая пришла с семьей на пляж. Этот момент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

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      Никита Савин
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