Успех Северной Кореи в запуске спутника-шпиона связали с Россией

Yonhap: успех КНДР в запуске спутника-шпиона может быть связан с помощью России

Заявленный Северной Кореей успех в запуске на орбиту первого военного разведывательного спутника может быть связан с помощью России. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Успешный вывод спутника на орбиту произошел с третьей попытки на фоне растущих спекуляций о предоставлении Москвой Пхеньяну технологий в обмен на поставки военной техники и боеприпасов для ведения боевых действий на Украине.

Хон Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения, сказал агентству, что российские инженеры могли принять участие в усовершенствовании нового типа ракеты «Чоллима-1».

Ранее КНДР предупредила Японию о планирующемся запуске военного разведывательного спутника в период между 22 и 30 ноября. В Минобороны Японии уточнили, что военные страны сохраняют готовность уничтожать любые летательные объекты, которые могут упасть в пределах территории государства.

Кроме того, Соединенные Штаты осудили пуск ракеты Северной Кореей. Вашингтон считает подобные действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе.

В Белом доме призвали мировое сообщество осудить запуск ракеты, а КНДР прекратить «провокационные действия» и сесть за стол переговоров.