В Госдуме отреагировали на публикацию ЕП карты с Крымом в составе России

Депутат Белик назвал торжеством правды Крым в составе России на карте ЕП

Тот факт, что в соцсетях Европарламента (ЕП) опубликовали карту, где Крым признан российским, говорит о торжестве правды. Об этом, реагируя на публикацию ЕП, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

21 ноября Европейский парламент (ЕП) опубликовал карту, на которой Крым включен в состав России, на это обратили внимание журналисты и пользователи сети. Впоследствии публикацию ЕП удалили.

«Появление карты с российским Крымом является торжеством правды и справедливости, которую западным пропагандистам все труднее утаить в мешке. Российский статус Крыма уже ни у кого не вызывает сомнений: ни в Европе, ни за океаном», — сказал парламентарий.

По его словам, страны Европы должны соблюдать определенные договоренности перед Украиной. Число стран:, которые называют Крым украинским, можно посчитать по пальцам, уверен Белик. Он добавил, что официальные лица в Европе не могут по разным причинам озвучить то, что люди думают о статусе Крыма.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России будет масштабно отмечаться десятая годовщина дня присоединения Крыма. Он также отказался анонсировать приезд главы государства на празднование десятилетней годовщины дня присоединения полуострова.