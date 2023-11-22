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21:17, 22 ноября 2023Мир

В Италии назвали единственный способ спасти Украину

Fatto Quotidiano: мирные переговоры были единственным способом спасти Украину

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мирные переговоры с Москвой в начале конфликта были единственным способом спасти Украину. Об этом написало итальянское издание Fatto Quotidiano.

«Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow», — сказано в статье.

По мнению журналистов, «Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием в начале конфликта были переговоры».

Сейчас украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с наступлением ВС РФ по всей линии фронта, после того как политик истощил ВСУ и потерял большое количество натовского вооружения.

Ранее журналист Моника Шоуолтер в статье для American Thinker написала, что украинцы не желают воевать за свою страну и хотят лишь ее покинуть. Она считает, что Киеву необходимо начать мирные переговоры с РФ и искать компромиссы. Украине нужно стать хорошей страной, за которую граждане захотят воевать даже ценой жизни, также подчеркнула эксперт.

Кроме того, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен пересмотреть политику в отношении Киева. По его словам, Евросоюз должен провести откровенную и открытую дискуссию о реализации целей блока на Украине. Отмечается, что Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

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      Марина Совина
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