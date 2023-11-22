В МИД ответили на обвинения в военном сотрудничестве с КНДР

МИД: доказательств незаконного военно-технического сотрудничества РФ и КНДР нет

Доказательств незаконного военно-технического сотрудничества России и КНДР нет. Так официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на соответствующие обвинения, передает РБК.

«Обвинения, которые были предъявлены нам, они предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — сказала она.

По ее словам, такие обвинения принято предъявлять с пометкой highly likely («весьма вероятно»), а подтверждений им нет. Кроме того, представитель ведомства возложила ответственность за обострение ситуации в регионе на США и их союзников.

Ранее Южная Корея пригрозила ввести санкции против России за якобы военное сотрудничество с КНДР. Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.