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18:26, 22 ноября 2023Мир

В МИД ответили на обвинения в военном сотрудничестве с КНДР

МИД: доказательств незаконного военно-технического сотрудничества РФ и КНДР нет

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Доказательств незаконного военно-технического сотрудничества России и КНДР нет. Так официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на соответствующие обвинения, передает РБК.

«Обвинения, которые были предъявлены нам, они предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — сказала она.

По ее словам, такие обвинения принято предъявлять с пометкой highly likely («весьма вероятно»), а подтверждений им нет. Кроме того, представитель ведомства возложила ответственность за обострение ситуации в регионе на США и их союзников.

Ранее Южная Корея пригрозила ввести санкции против России за якобы военное сотрудничество с КНДР. Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

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      Виктория Кондратьева
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