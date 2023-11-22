В Москве неизвестный зарезал мужчину на глазах у его жены

В Москве неизвестный лишил жизни россиянина при помощи ножа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, во время конфликта, который произошел ночью на Большой Черкизовской улице, мужчина ударил оппонента ножом несколько раз. Это произошло на глазах у жены пострадавшего. Ранее мужчины не были знакомы.

Нападавший попытался скрыться, однако его задержали через час после случившегося. Им оказался 33-летний житель Москвы. Ему уже предъявили обвинение по статье 105 УК РФ, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России (СКР). Суд отправил обвиняемого под стражу.

Ранее в центре Москвы на 34-летнего гражданина Сербии напали с ножом.