Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:15, 22 ноября 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный лишил жизни россиянина при помощи ножа

В Москве неизвестный зарезал мужчину на глазах у его жены

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве неизвестный лишил жизни россиянина при помощи ножа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, во время конфликта, который произошел ночью на Большой Черкизовской улице, мужчина ударил оппонента ножом несколько раз. Это произошло на глазах у жены пострадавшего. Ранее мужчины не были знакомы.

Нападавший попытался скрыться, однако его задержали через час после случившегося. Им оказался 33-летний житель Москвы. Ему уже предъявили обвинение по статье 105 УК РФ, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России (СКР). Суд отправил обвиняемого под стражу.

Ранее в центре Москвы на 34-летнего гражданина Сербии напали с ножом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Долго их выкуривали» Раненый российский офицер подбил танк из гранатомета в бою с «Азовом»

      Ирина Шейк снялась в откровенном костюме для Zara

      Одна страна Азии захотела запустить прямые рейсы в Россию

      Российский мэр обматерил подчиненных за нерасторопность после урагана

      Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

      Новый президент Аргентины предупредил о гиперинфляции

      Россиянам посоветовали простой способ профилактики инсульта

      В России оценили влияние на рынок электроники запланированного утильсбора

      Оценена возможность усиления сокращения нефтедобычи ОПЕК+

      Си Цзиньпин примет в Пекине Володина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости