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11:55, 22 ноября 2023Ценности

В Wildberries прокомментировали затопление товаров на складе под Москвой

Wildberries: поврежденные из-за затопления на складе Коледино товары заменят

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Поврежденные в ходе затопления товары на складе интернет-магазина Wildberries под Москвой будут заменены. Соответствующий комментарий от пресс-службы компании попал в распоряжение Агентства городских новостей «Москва».

Представители платформы сообщили, что в ночь на 22 ноября при работе погрузчика в корпусе № 1 на складе Коледино был задет датчик системы противопожарной безопасности. В связи с этим включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой.

«Часть упаковок товаров потеряла внешний вид. На активные заказы будет сделана замена. Клиентов проинформировали», — говорится в сообщении. В пресс-службе также заявили, что пострадавших в результате происшествия нет, на данный момент по факту инцидента ведется внутреннее расследование. Затраты будут компенсированы всем продавцам, чья продукция намокла.

Ранее появились кадры с места затопления, на которых видно, как места хранения товаров маркетплейса заливает большим объемом воды. В то же время на другой видеозаписи показана обстановка на складе, где работники пытаются решить возникшую проблему.

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      Майя Пономаренко
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