Женщина внезапно очнулась с подтянутыми ягодицами и огромной грудью и огорчилась

В Мексике хирурги без разрешения увеличили грудь 65-летней пациентки

Жительница США отправилась в Мексику, чтобы сделать подтяжку кожи, но после операции внезапно очнулась с огромной силиконовой грудью и подтянутыми ягодицами. Об этом сообщает Daily Mail.

65-летняя Кимберли Маккормик обратилась в мексиканскую клинику уже не первый раз: шесть лет назад ей там уменьшили желудок. За эти годы женщина похудела на 68 килограммов и хотела удалить лишнюю обвисшую кожу. За границей эта операция стоила 13 тысяч долларов, тогда как в США это обошлось бы ей в 50 тысяч долларов.

Когда пациентка очнулась после операции она очень удивилась и огорчилась: хирурги без разрешения увеличили ей грудь и сделали бразильскую подтяжку ягодиц. При этом женщина чувствовала себя очень плохо: во время операции у нее частично отказало одно легкое. «Я в слезах позвала дочь, потому что очнулась с огромной грудью, которую я бы не захотела, даже если б дожила до 500 лет», — пожаловалась она.

Подтяжка ног, подтяжка рук, подтяжка груди и подтяжка живота — все было размечено на моем теле для операции. Меня доставили в операционную в четыре часа дня. И, судя по всему, увезли оттуда только в половину второго ночи Кимберли Маккормик пострадавшая от лечения в мексиканской клинике

Когда Кимберли обратилась к медсестре после операции, та ответила ей «о, чика, ты такая сексуальная». Это расстроило пациентку еще больше.

Ну, мне 65 лет, я явно не чика, а также не ставила перед собой цель стать сексуальной. Я оскорблена и буквально раздавлена Кимберли Маккормик пострадавшая от лечения в мексиканской клинике

Ее дочь, Мисти Энн, рассказала, что врачи не сразу позволили ей навестить мать после неудачной операции, а также сами не навещали пациентку. Когда ей все же удалось добраться до палаты, она обнаружила Кимберли в ужасающем состоянии. По ее словам, губы матери были синими, нос был серым, а ее кислородный баллон не был подключен.

Дочь пациентки утверждает, что, когда она попробовала пожаловаться руководству больницы, ее избили и выгнали некие вооруженные автоматами люди. По ее словам, сразу после этого к избившему ее мужчине кинулась толпа полицейских, но ей они никак не помогли, и она уехала на такси.

Также Мисти Энн пожаловалась, что у ее матери вымогали 2,5 тысячи долларов из-за того, что она провела в клинике куда больше положенного времени из-за длительного восстановления. Матери и дочери также якобы угрожали арестом и таким образом заставили Кимберли подписать документ, что она была не против несогласованных операций.

Когда они вернулись домой, женщине пришлось лечиться от серьезной инфекции, которая развилась у нее из-за пребывания в клинике в условиях антисанитарии. Американские врачи оценивают удаление имплантов и лечение Кимберли в 75 тысяч долларов. Власти США отказываются помогать ей и советуют направлять все претензии мексиканской полиции.

Ранее сообщалось, что в Индии хирург удалил пациентке здоровую матку, хотя для этого не было показаний. 26-летней девушке должны были вырезать желчный пузырь.