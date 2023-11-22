Филиппо возмутило решение фон дер Ляйен выделить 1,5 млрд евро Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х раскритиковал решение Еврокомиссии (ЕК) выделить очередной пакет финансовой помощи Украине.

«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает в Twitter, что ЕС только что выплатил режиму Зеленского новый ежемесячный чек на полтора миллиарда евро! И так каждый месяц с января! Возмутительно!», — написал политик.

Филиппо обратил внимание, что это происходит на фоне фактического проигрыша Украины в военном конфликте. Одновременно он напомнил о высоком уровне коррупции в бывшей советской республике в то время как правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о сокращении бюджета больниц Франции на 600 миллионов евро к 2024 году.

Ранее в Евросоюзе пожаловались на неуправляемость фон дер Ляйен. Дипломаты ЕС также обвинили главу Еврокомиссии в злоупотреблении полномочиями.

8 ноября Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.