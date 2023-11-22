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16:46, 22 ноября 2023Ценности

Оценена вероятность скорого возвращения зарубежных брендов в Россию

Эксперт рынка ретейла Илюха предрек возвращение зарубежных брендов в Россию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Скорое возвращение зарубежных брендов в Россию предрек в беседе с каналом «360» член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха. По его словам, ушедшие бренды одежды и обуви хотят вернуть деньги, которые не смогли заработать во время прекращения торговли в стране.

«Я считаю, что в целом сейчас будет общая тенденция к возврату. Потому что думали, что ситуация быстро закончится, а она не заканчивается», — сказал он.

При этом специалист считает, что за время отсутствия многих иностранных конкурентов на рынке уже появилось достаточно отечественных брендов, которые смогли их заменить. Илюха отметил, что россияне привыкли к новым российским брендам и успели забыть про зарубежные.

Ранее стало известно, что спортивный бренд одежды и обуви Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.

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      Анастасия Алимпиева
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