Врач призвал некоторых людей отказаться от стакана воды натощак

Гастроэнтеролог Садыков призвал не пить воду натощак людей с болезнями почек

Людям с болезнями почек не стоит пить воду натощак, отметил гастроэнтеролог Рустем Садыков. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам Садыкова, важно пить достаточно воды, потому что она поддерживает здоровье всего организма, а зимой снижает риск заражения ОРВИ. Пересохшие слизистые оболочки — идеальное место для размножения бактерий, объяснил врач.

Часто, продолжил гастроэнтеролог, медики рекомендуют выпивать пару стаканов теплой воды утром натощак, чтобы разбавить загустевшую за ночь кровь, снять спазм желчных протоков и запустить работу желудка.

Однако подобная привычка может навредить некоторым людям, предупредил Садыков. Так, отметил он, при проблемах с почками и желчным пузырем, а также при повышенном давлении нельзя пить большое количество воды на пустой желудок. Без консультации с врачом эта привычка может обострить хронические заболевания.

Садыков также рассказал, что воду по утрам нужно пить правильно — сидя, а не стоя и не на ходу. «Когда воду пьют стоя, это провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к развитию артрита», — отметил гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Гузель Евстигнеева посоветовала людям с лишним весом и диабетом отказаться от употребления майонеза и кетчупа. Она объяснила, что эти соусы повышают аппетит и провоцируют скачки сахара в крови.