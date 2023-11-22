Захарова объяснила отказ прокомментировать детали освобождения заложников ХАМАС

Захарова: вызволение заложников ХАМАС не обсуждается из соображений безопасности

МИД России не обсуждает данные, связанные с освобождением заложников радикального палестинского движения ХАМАС, из соображений безопасности. Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила свой отказ прокомментировать детали процесса, сообщает ТАСС.

«Я сейчас, в том числе в связи с вопросами безопасности и переговорного процесса, не хотела бы комментировать конкретные цифры, данные, связанные с вызволением заложников», — заявила она.

Представитель МИД предложила оставить эту первоочередную задачу переговорщикам и тем, кто реализует соответствующие договоренности. По ее словам, в данном случае лучше всего подходит формула «не навреди».

Ранее заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук предоставил новую информацию об обмене заложников. Он заявил, что большинство из 50 человек, которые будут освобождены, составляют граждане иностранных государств.