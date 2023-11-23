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07:00, 23 ноября 2023Россия

Названы самые сложные для россиян английские слова

Директор школы английского Евстратова назвала самые сложные слова для россиян

Фото: Romain Vignes / Unsplash

Некоторые английские слова в исполнении россиян уже стали мемом: из-за сложности произношения студенты коверкают непривычную фонетику. Руководитель тренингового центра для преподавателей, директор онлайн-школы английского языка Skyeng Марина Евстратова рассказала о самых сложных словах для россиян и рассказала «Ленте.ру», как запомнить их произношение.

Thought — мысль

Th здесь произносится как межзубная («шепелявая») «с», а ough как «у». В итоге получается «соу». Близкие друзья этого слова, имеющие различные значения, но читающиеся по тому же принципу: thorough — тщательный, through — через, trough — впадина, throw — бросать, though — хотя, tough — жесткий.

Although — хотя

Это наречие произошло от сочетания местоимения all с наречием though (которое читается не сильно проще). Подобного рода окончания часто ставят в тупик, поскольку могут читаться по-разному. Это объясняется историческим развитием языка — произношение с течением времени изменилось, а традиция написания осталась прежней. В случае с данным словом буквосочетание «gh» в конце вообще никак не произносится.

Sixth — шестой

В этом слове нет неожиданно теряющихся букв или звуков, но сочетание на конце звуков [ks] и [θ] (той самой «шепелявещей» с) очень непривычно и далеко не все могут с первого раза правильно произнести это слово.

Colleague — коллега

От создателей «лангуаге» часто появляются новые вариации слова сolleague. Расставим все точки над «i»: коллега на английском произносится как /ˈkɒliːɡ/. При этом звук «i» удлинен, а «g» в конце глухая.

Queue — очередь

Сложное в написании слово очень легкое для запоминания в произношении: условно, вы просто называете первую букву слова «Q».

Conscientiousness — добросовестность

Количество букв сразу же вселяется страх. Плюс еще и несколько сочетаний, которые читаются как один звук. Читается оно как [kɒnʃɪˈenʃəsnəs] - коншиеншинснес.

Nauseous — тошнотворный

Если не знать, как это слово читается можно предположить кучу других вариантов: носеуз, наусеус. Но [ˈnɔːzɪəs] — нозиас.

Albeit — хотя

Еще один предлог, который может вызвать затруднение. В отличии от других слов в этой подборке его, что здесь все читается по правилам и никаких выпадающих букв нет. [ɔːlˈbiːɪt] — олбиэт.

Bouquet — букет

Коварное слово, которое так и норовит быть прочитанным на русский манер. Но нет, читается оно [buːˈkeɪ] - букей.

Bury — закапывать

Большинство его прочитают как бюри/бури. А на самом деле это [ˈberɪ] — бэри.

Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены для школьников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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      Наталия Белова
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