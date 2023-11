Названы самые сложные для россиян английские слова

Th здесь произносится как межзубная («шепелявая») «с», а ough как «у». В итоге получается «соу». Близкие друзья этого слова, имеющие различные значения, но читающиеся по тому же принципу: thorough — тщательный, through — через, trough — впадина, throw — бросать, though — хотя, tough — жесткий.