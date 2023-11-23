Раскрыт прототип часов Apple Watch

9to5Mac: ранняя версии умных часов Apple Watch имела устаревшую систему зарядки

Коллекционер гаджетов Джулио Зомпетти раскрыл ранний прототип часов Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Специалист не стал рассказывать, каким образом ему удалось получить редкий образец. По его словам, прототип датирован декабрем 2013 года — за два года до анонса первого поколения Apple Watch.

Судя по изображениям, устройство имеет такой же дизайн, что и у обычных Apple Watch. Однако девайс получил цифровую коронку иной формы, расположенные в один ряд датчики для замера пульса и устаревшую зарядную площадку. По словам Зомпетти, часы не подключаются ни к одному современному зарядному устройству.

Коллекционер рассказал, что прототип часов Apple работает на SwitchBoard — специальном ПО, которое используется для тестирования гаджетов в американской компании. С помощью него инженеры проверяют работоспособность устройств перед выпуском.

В конце сентября 2021 года коллекционер Джулио Зомпетти показал фото прототипа iPod touch с титановым корпусом. По словам специалиста, в конечном счете Apple выбрала для плеера алюминиевый корпус, который быстрее, чем титан, собирает царапины.