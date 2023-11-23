Бари Алибасов подержался за руки с Путиным

Продюсер Бари Алибасов вспомнил, как подержался за руки с Путиным в 2000 году

Музыкальный продюсер Бари Алибасов вспомнил, как держался за руки с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире RTVI.

Алибасов рассказал, что лично знаком с главой государства. Более того, он утверждает, что организовал концерт на Красной площади в 2000 году в честь выборов президента России. Тогда Путин впервые выдвигался на эту должность.

«Я участвовал в его предвыборной кампании. Мы вместе стояли здесь, на Красной площади, с ним за ручку держались, когда его впервые предложили на пост президента», — рассказывает продюсер, вспоминая как пел вместе с главой государства.

Ранее певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал об эмоциях после выступления с Путиным на одной сцене год назад. По признанию Дронова, выступление было настолько значимым для него, что он перестал видеть смысл в других дуэтах.