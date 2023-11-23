Apple не будет возвращать дактилоскопический сенсор Touch ID в свои смартфоны

Компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на отраслевых источников, которые рассказали, что Apple отключила оборудование на фабриках партнеров, необходимое для производства сенсоров Touch ID. Также инсайдеры выяснили, что в компании нет планов относительно возвращения дактилоскопического сенсора в свои устройства.

Единственным актуальным смартфоном бренда, который имеет функцию разблокировки по отпечатку пальца, остался iPhone SE. Однако следующее поколение девайса должно получить функцию разблокировки по Face ID. Таким образом, Apple полностью откажется от Touch ID.

При этом в будущем компания может заменить метод разблокировки по лицу на технологию разблокировки по отпечатку пальца, но в этом случае дактилоскопический сенсор будет располагаться под экраном. Новая технология может появиться в смартфонах в 2026 году.

В конце сентября инсайдеры рассказали, что iPhone SE четвертого поколения выйдет с функцией Face ID вместо Touch ID. Также доступный аппарат получит OLED-дисплей, камеру разрешением 48 мегапикселей и порт USB-C.