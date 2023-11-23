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09:16, 23 ноября 2023Спорт

Дебютный гол россиянина помог Вашингтону одержать победу в матче НХЛ

Дебютный гол россиянина Алексеева в НХЛ помог «Вашингтону» победить «Баффало»

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в столице США и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Одержать победу команде помогли шайбы Александра Алексеева, Ти Джея Оши, Тома Уилсона и Дилана Строума.

Для 24-летнего Алексеева этот гол стал дебютным в НХЛ. Российский защитник выступает за команду с 2021 года и провел 42 матча.

«Вашингтон» одержал пятую подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ. Команда с 22 очками занимает второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Баффало» имеет в активе 18 очков и располагается на шестой строке Атлантического дивизиона.

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      Дарья Коршунова
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