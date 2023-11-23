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15:35, 23 ноября 2023Забота о себе

Диетолог перечислила помогающие не заболеть зимой супы

Диетолог Соломатина призвала зимой есть овощные и рыбные супы для иммунитета

Фото: Henrique Felix / Unsplash

Зимой необходимо есть рыбные и овощные супы для укрепления иммунитета, призвала диетолог Елена Соломатина. Блюда, помогающие не заболеть в холодное время года, она перечислила изданию NEWS.RU.

По словам Соломатиной, сытные супы-пюре, а также супы из овощей, рыбы, грибов благотворно влияют на слизистую оболочку и укрепляют иммунитет. Особо полезны они зимой, в сезон простуд и вирусов, отметила диетолог. Эти блюда содержат минералы и множество полезных микроэлементов. Например, супы из рыбы богаты цинком, витаминами A, D. Этими же микроэлементами богат и суп из тыквы, добавила специалистка.

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Также зимой следует есть супы с добавлением черного и красного перца и имбиря, продолжила диетолог. Она объяснила, что специи улучшают кровообращение, что, в свою очередь, упрощает доставку полезных веществ.

Напоследок Соломатина рекомендовала добавлять в супы цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы для улучшения работы кишечника. Следование этим нехитрым рекомендациям, по ее словам, защитит от вирусных заболеваний и улучшит настроение.

Ранее диетолог Гузель Евстигнеева призвала людей с диабетом и лишним весом отказаться от майонеза и кетчупа. Она пояснила, что эти соусы разжигают аппетит и провоцируют скачки сахара в крови.

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      Алиса Дмитриева
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