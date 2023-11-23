Экс-премьер Украины Азаров: Зеленского свергнут, когда будет отмашка

Президента Украины Владимира Зеленского свергнут, когда на это будет отмашка. Такой сценарий развития событий предрек бывший премьер-министр страны Николай Азаров, его слова приводит «Царьград».

Политик отметил, что, если западные кураторы решат избавиться от Зеленского, никто в стране не вступится за главу государства. По его словам, все на Украине находится в ведомстве Соединенных Штатов, никакие силовые структуры не контролируются президентом.

Азаров отметил, что все судьи, прокуроры, высокопоставленные силовики утверждаются по согласованию с американским посольством. «Поэтому они не будут идти против своих настоящих хозяев. Никто из них не станет воевать за Зеленского. Как только будет отмашка, они его уберут, и дело с концом. Никто особо и переживать не будет», — порассуждал экс-премьер.

Ранее экс-морпех ВС США Брайан Берлетик отмечал, что украинскому президенту грозит свержение в результате военного переворота. «Его дни сочтены, (...) что угодно может с ним произойти», — считает Берлетик.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что Зеленского ждет судьба экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях и который затем оказался в тюрьме.