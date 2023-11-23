ФБР завершило расследование взрыва автомобиля на границе с Канадой
Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети X.
На месте инцидента не обнаружено взрывных веществ, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано местной полиции Ниагара-Фоллс, произошедшее квалифицировано как дорожно-транспортное происшествие.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что американские власти не видят признаков того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту на границе с Канадой был терактом.
Машина взорвалась на мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой в среду, 22 ноября. Расследование инцидента координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами. Сообщалось о двух жертвах, также пострадал пограничник.