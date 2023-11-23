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12:01, 23 ноября 2023Мир

Главу МИД ФРГ раскритиковали за высказывания против прекращения огня в Газе

Депутат бундестага Эрнст осудил Бербок за слова против прекращения огня в Газе

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Глава комитета по вопросам защиты климата и энергетике и депутат немецкого бундестага Клаус Эрнст осудил главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее слова против прекращения огня в Газе. Комментарий парламентария доступен на его странице в социальной сети X.

«Федеральное правительство, ставящее во главу угла человеческое достоинство и мир, в любом конфликте добивалось бы того, [чтобы стороны конфликта] сложили оружие [во избежание лишних потерь]. Вместо этого оно делает ставку на вооруженное насилие. Больше потерь, больше страданий — такова, видимо, феминистская внешняя политика госпожи Бербок!» — говорится в его публикации.

Ранее Анналена Бербок заявила, что введение режима прекращения огня в секторе Газа на данный момент не является задачей внешней политики немецкого правительства. С подобным заявлением 12 ноября также выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, при этом призвав стороны к организации коротких гуманитарных пауз для вывоза раненых и доставки помощи жителям сектора Газа.

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      Виктория Кондратьева
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