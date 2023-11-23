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20:14, 23 ноября 2023Мир

ХАМАС призвало к эскалации конфликта с Израилем накануне перемирия

Представитель ХАМАС Убайда призвал к эскалации конфронтации с Израилем
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Представитель вооруженного крыла движения ХАМАС, бригад «Аль-Кассам», Абу Убайда призвал к эскалации конфронтации с Израилем. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он призвал к эскалации на всей территории Западного берега реки Иордан и на «всех фронтах сопротивления» с еврейским государством.

Его обращение вышло накануне анонсированного гуманитарного перемирия между ХАМАС и Армией обороны Израиля, которое должно начаться утром 24 ноября. Огонь в секторе Газа должен прекратиться на четыре дня.

При этом в Израиле заявили, что сразу по окончании четырехдневного гуманитарного перемирия наземная операция в Газе продолжится.

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      Антон Похиляк
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