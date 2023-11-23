Глава «Норникеля», актеры и легендарные хоккеисты оценили фильм «Хоккейные папы»

Глава «Норникеля» Потанин: фильм «Хоккейные папы» получился добрым и светлым

В московском кинотеатре «Октябрь» 22 ноября прошел закрытый премьерный показ фильма «Хоккейные папы». Его посетили главные актеры фильма, легендарные хоккеисты и глава «Норникеля» Владимир Потанин, поддержавший идею создания картины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

По словам Потанина, который также является главой попечительского совета Ночной хоккейной лиги, фильм «Хоккейные папы» получился добрым, трогательным и светлым, а также немного наивным, как и все фильмы-сказки.

Я сам хоккейный папа, мои сыновья занимаются хоккеем и любят его. Лично мне этот фильм близок, потому что я считаю, что это очень правильно, когда родители могут передать своим детям то, что им важно и ценно. Фильм именно об этом Владимир Потанин глава «Норникеля»

Фильм поддержали хоккеисты Павел Буре и Алексей Катасонов, выступившие консультантами для создателей картины. Катасонов отметил, что зрители увидят «красивый, яркий, добрый фильм о хоккее, о спорте и, конечно, о семье».

Актер Алексей Бардуков, сыгравший главного героя фильма, назвал хоккей важной частью российской культуры, волевым, мужским и сильным видом спорта. Помимо него, на показе были режиссер Андрей Булатов и генеральный продюсер Екатерина Михайлова, а также юные актеры, для которых съемки в Хоккейных папах стали первыми ролями в большом кино.

Фильм «Хоккейные папы» вышел в широкий прокат 23 ноября. По сюжету, главный герой работает тренером детской хоккейной команды в провинциальном городе и ведет размеренную жизнь, но ее нарушает известие о решении снести единственный Ледовый дворец, чтобы построить на его месте торговый центр. У него есть шанс отстоять дворец путем участия во взрослом любительском турнире по хоккею. Узнав о наборе команды, отцы детей решают выйти на лед сами.