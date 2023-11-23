Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:02, 23 ноября 2023Мир

Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

Associated Press: мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвинен в сексуальном насилии

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвинен в сексуальном насилии, совершенном над женщиной в 1993 году. Об этом сообщает Associated Press.

«Истец подвергся сексуальному насилию со стороны ответчика Эрика Адамса в городе Нью-Йорк штата Нью-Йорк в 1993 году», — приводит агентство текст судебной повестки.

Потерпевшая подала иск в Верховный суд Нью-Йорка с требованием выплаты пяти миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.

Мэрия Нью-Йорка, в свою очередь, сообщила, что Адамс не был знаком с этой женщиной. «Если они когда-либо и встречались, он этого не помнит», — указали в канцелярии мэра.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало у Адамса как минимум два телефона и iPad. Такие меры были связаны с расследованием дела о коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      300 лет назад в океане затонул корабль с крупнейшим кладом в истории человечества. Как сегодня за него идет борьба?

      Украина упростила ввоз западной военной техники

      На Украине призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

      Трамп заявил о нахождении США в аду

      Израильские войска останутся в Газе во время прекращения огня

      Футболист ЦСКА рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей

      Путин поздравил сборную России с победой в международной олимпиаде по астрономии

      В США признали неготовность ВСУ защитить Киев

      Эстония высказалась о закрытии КПП на границе с Россией

      В США предупредили о катастрофе для Украины из-за массового дезертирства в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости