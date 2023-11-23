Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

Associated Press: мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвинен в сексуальном насилии

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвинен в сексуальном насилии, совершенном над женщиной в 1993 году. Об этом сообщает Associated Press.

«Истец подвергся сексуальному насилию со стороны ответчика Эрика Адамса в городе Нью-Йорк штата Нью-Йорк в 1993 году», — приводит агентство текст судебной повестки.

Потерпевшая подала иск в Верховный суд Нью-Йорка с требованием выплаты пяти миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.

Мэрия Нью-Йорка, в свою очередь, сообщила, что Адамс не был знаком с этой женщиной. «Если они когда-либо и встречались, он этого не помнит», — указали в канцелярии мэра.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало у Адамса как минимум два телефона и iPad. Такие меры были связаны с расследованием дела о коррупции.