МИД Франции назвал преимущество вступления Швеции в НАТО

Представитель МИД Франции Лежандр: вступление Швеции укрепит потенциал НАТО

Вступление Швеции в НАТО укрепит военный потенциал альянса, поэтому Париж поддерживает действия Стокгольма. Об этом заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр, комментируя предстоящую встречу глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

«28 ноября глава МИД Франции Катрин Колонна примет участие в министерском совещании стран НАТО в Брюсселе, которое будет посвящено завершению процесса присоединения Швеции к альянсу», — рассказала дипломат.

Она отметила, что принятие Стокгольма является важным событием для альянса, а также добавила, что в рамках предстоящей встречи важное место займет украинская повестка.

Ранее стало известно, что Турция решила затянуть сроки и не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО до встречи глав МИД стран альянса, которая состоится 28-29 ноября.