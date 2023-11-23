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09:36, 23 ноября 2023Мир

МИД России отчитался об эвакуации россиян из сектора Газа

МИД России: из сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся россиян

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из сектора Газа удалось эвакуировать 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян. Об эвакуации соотечественников отчитался МИД России, данные опубликованы на сайте ведомства.

«Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека. Отмечаем содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий», — говорится в заявлении.

Ранее директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак заявил, что большая часть россиян, находившихся в секторе Газа, покинула анклав и прибыла в Москву. Он добавил, что Россия рассчитывает благополучно завершить эвакуационные мероприятия в полном объеме.

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      Семен Александров
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