Михалков о планах посетить Донбасс: собираемся приехать со спектаклем «12»

Российский режиссер Никита Михалков заявил о планах посетить Донбасс и сыграть там спектакль. Его слова приводит News.ru.

Постановщик отметил, что собирается приехать в зону специальной военной операции (СВО) с актерами своего Центра театра и кино. Однако он не стал называть дату поездки.

«Наши актеры все время там [в Донбассе]. Гармаш, например. Мы собираемся со спектаклем "12". Не от меня зависит [когда поедем]», — рассказал Михалков.

Ранее депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков призвал лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину выступить на передовой. Политический деятель обратился к мэрии с просьбой пересмотреть возможность выступления исполнительницы в городе в конце ноября, так как Арбенина «четко и ясно выражала антироссийскую позицию и по действиям руководства страны, и нашего президента Владимира Путина в части борьбы с фашизмом при проведении СВО на Украине».