Минобороны Израиля оценило длительность прекращения огня в секторе Газа

Министр обороны Израиля Галант: прекращение огня в секторе Газа будет коротким

Прекращение огня в секторе Газа, оговоренное в соглашении по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, будет коротким, такую оценку дал министр обороны Израиля Йоав Галант, его слова приводит портал Ynet.

В ходе встречи с военнослужащими спецподразделения Военно-морских сил глава ведомства заявил, что военная операция на территории анклава продлится еще минимум два месяца.

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных», — уточнил Галант.

Ранее представитель вооруженного крыла движения ХАМАС, бригад «Аль-Кассам», Абу Убайда призвал к эскалации конфронтации с Израилем на всей территории Западного берега реки Иордан и на «всех фронтах сопротивления» с еврейским государством.

Его обращение вышло накануне анонсированного гуманитарного перемирия между ХАМАС и Армией обороны Израиля, которое должно начаться утром 24 ноября. Огонь в секторе Газа должен прекратиться на четыре дня.