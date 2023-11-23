Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 23 ноября 2023Бывший СССР

Фермеры на тракторах устроили потасовку в центре Кишинева

В Молдавии фермеры въехали на тракторах в центр Кишинева и устроили потасовку

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

В Молдавии фермеры на сотнях единиц сельхозтехники, включая тракторы, въехали в центр Кишинева, начав активную фазу протеста. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь рассказал о потасовке, которая произошла во время протеста. «Сегодня нас несколько раз провоцировали. Все видели, как спецназ боролся со своими фермерами», — заявил он. По его словам, власти отказали протестующим в «зеленом коридоре», о котором просили фермеры.

Как сообщает агентство, перед въездом в молдавскую столицу в действия митингующих вмешалась полиция. Правоохранители потребовали освободить проезжую часть. Несмотря на потасовку, несколько колонн сельхозтехники смогли заехать в город.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры недовольны положением в сельскохозяйственном секторе республики, отсутствием помощи от властей и открытием рынка страны для импорта зерновых с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

      В Германии правительство призвали уйти в отставку

      Стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму

      Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО

      Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира

      Обстрелявшие жилой массив в ДНР бойцы «Азова» пойдут под суд

      Пьяная сотрудница авиакомпании потерла ягодицы пассажирки и пошла под суд

      На Украине ускорили поставки нового оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости