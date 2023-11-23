Фермеры на тракторах устроили потасовку в центре Кишинева

В Молдавии фермеры въехали на тракторах в центр Кишинева и устроили потасовку

В Молдавии фермеры на сотнях единиц сельхозтехники, включая тракторы, въехали в центр Кишинева, начав активную фазу протеста. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь рассказал о потасовке, которая произошла во время протеста. «Сегодня нас несколько раз провоцировали. Все видели, как спецназ боролся со своими фермерами», — заявил он. По его словам, власти отказали протестующим в «зеленом коридоре», о котором просили фермеры.

Как сообщает агентство, перед въездом в молдавскую столицу в действия митингующих вмешалась полиция. Правоохранители потребовали освободить проезжую часть. Несмотря на потасовку, несколько колонн сельхозтехники смогли заехать в город.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры недовольны положением в сельскохозяйственном секторе республики, отсутствием помощи от властей и открытием рынка страны для импорта зерновых с Украины.