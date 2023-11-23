На «Москвиче» пожаловались на отказ Renault оставить технологии

Директор по производству «Москвича» Масляков: Renault не оставила технологий

Бывший собственник производственной площадки московского автозавода «Москвич», французский автопроизводитель Renault, после продажи актива правительству Москвы не оставил там ничего ценного. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор по производству «Москвича» Олег Масляков.

Он пожаловался, что после ухода иностранной компании у предприятия не осталось технологий, конструкторской документации и комплектующих, которые могли бы обеспечивать производственную базу. При этом решение о закрытии завода было принято очень быстро, в первые месяцы после начала российской спецоперации на Украине.

По мнению Маслякова, бывшие владельцы целенаправленно выбирали таких поставщиков автокомпонентов, которые не смогли работать в новых условиях, переводили выпуск на иностранные запчасти и комплектующие.

Из-за этого, объяснил представитель завода, запускать выпуск автомобилей пришлось с нуля. Сейчас предприятие собирает три модели: городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

Месяц назад директор завода Александр Мигаль рассказал, что с момента запуска в 2022 году «Москвич» выпустил около 27 тысяч автомобилей, а в 2024 году на предприятии хотят выйти на уровень 50 тысяч автомобилей.

Модели «Москвич» создаются в сотрудничестве с китайскими автопроизводителями. В частности, «Москвич 6» — копия Sehol A5 Plus, а «Москвич 3» — Sehol X4, которые выпускает китайская JAC.