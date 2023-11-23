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18:24, 23 ноября 2023Культура

Музыкальный эксперт назвал самого дорогого российского композитора

Композитор певицы Анны Асти Дима Лорен назван самым дорогим российским автором
Дима Лорен

Дима Лорен. Фото: страница Димы Лорена во «ВКонтакте»

Организатор концертов Сергей Лавров назвал самого дорогого российского композитора. Его слова приводит KP.RU.

Промоутер заявил, что самым дорогостоящим автором в российском шоу-бизнесе в настоящий момент является Дима Лорен, сочиняющий песни для певицы Анны Асти. Отмечается, что стоимость его трека начинается от трех миллионов рублей. При этом, по мнению музыкального эксперта, знаменитые артисты готовы платить миллионы за новые треки Лорена. «Кроме Лорена, сейчас нет явных хитмейкеров. Очень быстро меняются запросы слушателей, сложно угадать с трендами», — пояснил эксперт.

Ранее был назван гонорар сына российского певца Михаила Круга Александра за выступление на новогоднем корпоративе. Стоимость концерта 21-летнего исполнителя — 400 тысяч рублей. В рамках выступления Александр Круг исполнит пять песен отца и собственную композицию.

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      Сергей Равин
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