На Украине на фоне дефицита электричества воспользовались помощью из Европы

В «Укрэнерго» на фоне дефицита электроэнергии воспользовались помощью из Европы

На фоне дефицита электричества украинская энергетическая компания «Укрэнерго» воспользовалась аварийной помощью из-за рубежа. Об этом глава правления компании Владимир Кудрицкий сообщил в эфире украинского телемарафона.

По его словам, 22 ноября в течение трех вечерних часов пикового потребления «Укрэнерго» воспользовалась аварийной помощью из Словакии, Польши и Румынии. Он пояснил, что дефицит в украинской энергосистеме связан, в частности, с необходимостью аварийного ремонта нескольких энергоблоков. Кудрицкий также допустил, что такая ситуация будет сохраняться, пока в республике будут стоять морозы.

Украина запрашивала помощь из энергетических систем соседних стран и ранее. Так, в конце августа в связи с рекордным потреблением электричества в республике «Укрэнерго» вынуждена была воспользоваться аварийной помощью из словацкой, румынской и польской энергосистем.