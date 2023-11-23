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11:02, 23 ноября 2023Наука и техника

Найден новый способ оставаться здоровым в пожилом возрасте

EMBO Molecular Medicine: разработан препарат для сохранения здоровья у пожилых

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

Международная команда ученых нашла способ оставаться здоровым в пожилом возрасте. Согласно исследованию, опубликованному в журнале EMBO Molecular Medicine, новый метод иммунотерапии может увеличить продолжительность здорового старения.

Как уточняется, подход нацелен на стимуляцию иммунной системы, чтобы она удаляла поврежденные белки, появившиеся в результате старения, нездорового образа жизни и питания, стресса и действия генетических факторов. Препарат с моноклональными антителами под названием isoDGR-mAb был специально разработан в лабораторных условиях. Подобные платформы уже используются для лечения различных видов рака, аутоиммунных расстройств и инфекционных заболеваний.

В эксперименте на животных, которым вводили isoDGR-mAb, наблюдалось увеличение продолжительности жизни вдвое. Кроме того, у подопытных сохранялись поведенческие и координационные функции и снижались уровни провоспалительных цитокинов в кровообращении и тканях организма.

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Существующие методы борьбы с возрастными заболеваниями направлены преимущественно на устранение симптомов. В свою очередь isoDGR-mAb ориентирован на устранение первопричин хронических болезней, что существенно увеличит продолжительность жизни человека.

Ранее сотрудники Института Бака по исследованию старения выявили натуральное соединение, которое замедляет процесс клеточного старения посредством сохранения правильного функционирования митохондрий — энергетических «станций» клеток.

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      Елена Апазиди
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