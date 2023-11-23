Названы шесть видов оргазма у мужчин

Мужчины способны испытывать шесть видов оргазма, уверена писательница телемедицинской компании Hims & Hers Шеннон Ульман. Ее мнение публикует издание HuffPost.

Первым и наиболее распространенным видом мужского оргазма Ульман назвала эякуляторный, при котором семяизвержение и получение максимального сексуального удовольствия происходят одновременно. При этом, по ее словам, эти процессы могут случаться и в разное время. В качестве примера Ульман назвала тазовый оргазм, который достигается путем окантовки, то есть сдерживания эякуляции в последний момент.

Третий тип оргазма, продолжила писательница, — сухой. Она объяснила, что во время него эякуляция происходит, но сперма выходит не наружу, а попадает в мочевой пузырь. «Сухие оргазмы не являются серьезной проблемой. В редких случаях они могут вызывать мужское бесплодие», — предупредила Ульман.

Еще один тип мужского оргазма, как отметила Ульман, — это оргазм простаты, который достигается путем внутренней или внешней стимуляции этого органа. Кроме того, по ее словам, бывает смешанный оргазм, то есть получение разных типов удовольствия одновременно. «Множественные оргазмы включают в себя многократное наступление кульминации в течение короткого периода времени. Из-за особенностей мужской физиологии достичь множественного оргазма непросто, но возможно», — заключила специалистка.

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о глупостях, совершенных ими ради секса. Многие мужчины признались, что в надежде на эротический контакт преодолевали большие расстояния, в том числе пешком, что не всегда увенчивалось успехом.