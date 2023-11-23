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21:56, 23 ноября 2023Мир

Израильские войска останутся в Газе во время прекращения огня

В ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля останутся в Газе во время прекращения огня
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари рассказал, что военные еврейского государства останутся на своих позициях в секторе Газа во время прекращения огня, организуемого в ходе соглашения об освобождении части удерживаемых в анклаве заложников, сообщает ТАСС.

«С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть — внутри сектора Газа», — заявил он.

По словам Хагари, израильская армия будет осуществлять передвижение по оговоренным в рамках сделки границам.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа, оговоренное в соглашении по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, будет коротким. По его словам, военная операция на территории анклава продлится еще минимум два месяца.

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      Марина Совина
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