Израильские войска останутся в Газе во время прекращения огня

В ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля останутся в Газе во время прекращения огня

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари рассказал, что военные еврейского государства останутся на своих позициях в секторе Газа во время прекращения огня, организуемого в ходе соглашения об освобождении части удерживаемых в анклаве заложников, сообщает ТАСС.

«С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть — внутри сектора Газа», — заявил он.

По словам Хагари, израильская армия будет осуществлять передвижение по оговоренным в рамках сделки границам.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа, оговоренное в соглашении по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, будет коротким. По его словам, военная операция на территории анклава продлится еще минимум два месяца.