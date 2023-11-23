Отец рэпера Face отказался оплачивать долги сына

Отец рэпера Face заявил, что принципиально отказывается оплачивать долги сына

Отец рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) принципиально отказался оплачивать долги сына. Об этом Тимофей Дремин сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash.

Он подчеркнул, что считает себя старым коммунистом и патриотом и не будет помогать выплачивать штрафы иностранному агенту. «У меня, как у латыша, за душой ни гроша», — отрезал отец музыканта. Он также заявил, что его сын достаточно обеспечен, чтобы выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала розыск имущества Дремина в Республике Башкортостан из-за долгов. Отмечается, что приставы планируют арестовать имущество артиста, так как он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иноагента. Отмечается, что Дремин, уехав из страны, закрыл свое юрлицо, а потому неизвестно, какое имущество он оставил в России.